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الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ75319 حاجاً مصرياً

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:54 م
الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ75319 حاجاً مصرياً عودة بعثات الحج - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت عيادات البعثة الطبية للحج حتى صباح اليوم الجمعة، 75319 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 70167 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5152 حالة فى المدينة المنورة.

 

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 261 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 206 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

 

 وأضاف " قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عددا مرضى الفشل الكلوى إلى الأراضى المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

 

وأكد الملحق الطبى بالسعودية، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

 

 

 

 

 


البعثة الطبية

الحج

مكة

المدينة

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