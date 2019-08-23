السكة الحديد تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل

كتب رضا حبيشى

أعلنت شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل توفيرها خدمة واتس آب على رقم 01095444407 لاستقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة ببرنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل.

وأضافت شركة ترانس آى تى إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات والتي قامت بتنفيذ هذا التطبيق أو برنامج الحجز أنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكي يتم حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة أيضاً الى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذي يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.