سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:40 م
السكة الحديد تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل سكه حديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل توفيرها خدمة واتس آب على رقم  01095444407 لاستقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة ببرنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل.
 
وأضافت شركة ترانس آى تى إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات والتي قامت بتنفيذ هذا التطبيق أو برنامج الحجز أنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكي يتم حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة أيضاً الى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذي  يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.
 
 

حجز تذاكر القطارات بالموبايل

حجز تذاكر القطارات

السكة الحديد

حجز التذاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"النقل" تنتهى من رفع كفاءة 163 محطة سكة حديد من إجمالى 181.. تشمل التطوير الشامل لعدد 42 بتكلفة 631 مليون جنيه أبرزها محطات القاهرة وسيدى جابر والإسكندرية.. وصيانة وتحسين 121 محطة بقيمة إجمالية 630 مليون

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:00 ص

تعرف على مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد "سفاجاـ أبو طرطور" × 17 معلومة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 ص

الحكومة تبحث إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتشغيل خط سكة حديد قنا - سفاجا - أبو طرطور

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:30 ص

السن مجرد رقم.. عجوز يبنى خط سكة حديد مصغر حول منزله.. صور

السبت، 03 أغسطس 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة