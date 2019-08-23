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السجون تفرج عن 542 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:56 ص
السجون تفرج عن 542 سجينا بعفو رئاسى وشرطى عفو رئاسى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 ودع 542 سجينا السجون بعفو رئاسي وشرطى استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية) .

و عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (228) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

و باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (314) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 

 

 


السجون

عفور رئاسى

عفو شرطى

مصلحة السجون

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