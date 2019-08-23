سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: لجان مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:54 ص
الزراعة: لجان مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات  للإدارة المركزية لحماية الأراضى، والإدارات التابعة لها، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية باليقظة والحذر الدائمين، بتكثيف لجانها لرصد أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد وقبل تفاقمها، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه يتم تحويل جميع مخالفات التعديات الى الاراضى الزراعية للنيابة، مؤكدا أن هناك خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى، موضحا آنه تم توزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ،للتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.


الخدمات الزراعية

حماية الاراضى

إزالة التعديات

تعديات الاراضى الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة تؤكد استمرار الخطة الوطنية لتقصى متبقيات المبيدات بالخضر والفاكهة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص

الزراعة: تكثيف لجان لتدقيق بيانات مساحات الخضر والفاكهة لضبط منظومة الإنتاج

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:00 ص

لأول مرة قواعد جديدة لمحال جزارة اللحوم.. وتحديث منظومة الذبح والتداول.. "الخدمات البيطرية": خطة تطوير تستهدف 147 مجزرا آليا للحد من الذبح خارج السلخانات ومنع المتلاعبين.. وتؤكد: تغريم من يمتنع عن التنفيذ

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:00 ص

الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 1189 طن تقاوى لـ5 دول خلال 7 أيام

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:00 ص

"الزراعة" دورة تدريبية لتطبيق معايير الجودة فى إنتاج اللقاحات البيطرية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة