الزراعة: لجان مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها

كتب عز النوبى

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات للإدارة المركزية لحماية الأراضى، والإدارات التابعة لها، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية باليقظة والحذر الدائمين، بتكثيف لجانها لرصد أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد وقبل تفاقمها، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه يتم تحويل جميع مخالفات التعديات الى الاراضى الزراعية للنيابة، مؤكدا أن هناك خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى، موضحا آنه تم توزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ،للتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.