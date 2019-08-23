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الزراعة: لجان مكثفة بحدائق ومحطات تعبئة الرمان مع بدء التصدير

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:00 م
الزراعة: لجان مكثفة بحدائق ومحطات تعبئة الرمان مع بدء التصدير الرمان - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجانا مكثفة من قبل مديريات الزراعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، والإدارة المركزية للبساتين، وهيئة سلامة الغذاء، لتدقيق مساحات وتقدير إنتاجية الرمان ومتابعة محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج، فى أكبر محافظات إنتاج الرمان وخاصة أسيوط مع بدء تصدير المحصول بخلاف محافظات أخرى لتكويدها ضمن منظومة الصادرات الزراعية المصرية لبدء التصدير.

 

وأضاف رئيس المحاصيل الزراعية، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أن هدف اللجان المشكلة لمحصول الرمان، تدقيق مساحات إنتاجية المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع الرمان، وتحديد الإنتاجية الفعلية للفدان المنزرع بالرمان وإرسال المعاينات إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، مع تحديد الكميات الصالحة للتصدير.

 

وأوضح محمود عطا، أن من مهام اللجان أيضا أخذ عينات من الحقول المنزرعة بالرمان فى المساحات التى تم حصرها ضمن منظومة التكويد لأغراض التصدير، تمهيدا لتحليلها لتحديد نسبة متبقيات المبيدات المحصول، والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء باعتبارها الجهة المسئولة عن تداول الغذاء بعد انتهاء مرحلة حصاد الرمان سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير إلى الخارج، من خلال اعتماد محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج .

 

 

 

 


مساحات الرمان

صادرات الرمان

محطات المفارش

محطات التعبئة

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