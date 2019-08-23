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الزراعة: فوائد عديدة لترقيم الماشية وبرامج إرشادية للمربين لتطبيق المنظومة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:07 م
الزراعة: فوائد عديدة لترقيم الماشية وبرامج إرشادية للمربين لتطبيق المنظومة ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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بدأت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية،ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد ،مرحلة جديدة لتطبيق منظومة ترقيم وتسجيل الماشية، من خلال تكثيف برامجها التوعوية والإرشادية للمربيين بأهمية المنظومة، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان ،ولايسمح بذبح الحيوانات بالمجازر الحكومية الا فى وجود هذا الرقم .

 وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى : موقف الحيوان التحصينى ضد الامراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته اول باول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.


منظومة ترقيم الماشية

مربى الماشية

الطب الوقائى

وزارة الزراعة

الخدمات البيطرية

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