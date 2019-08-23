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الزراعة تنظم 9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:51 م
الزراعة تنظم 9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية سوسة النخيل - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قالت الدكتورة جيهان المنوفى رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ،إن معهد وقاية بحوث النباتات الجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية قام بالاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل وقطاع الارشاد والإدارة المركزية لمكافحة خلال الفترة من منتصف ابريل حتى منتصف اغسطس بتنظيم 9 حقول إرشادية 6 حقول فى الواحات البحرية و3 فى الداخلة.

وأضافت رئيس قطاع الإرشاد، أنه سوف يتم إجراء اول دورتين لتدريب النخالين فى شهر سبتمبر القادم فى وحدة تدريب النخالين بالمركز الارشادى بالواحات والتى وافقت وزارة الزراعة على انشائها بعدما لوحظ عدم المام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة .

وقال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحقول الارشادية تضمنت ترقيم النخيل وعلاج النخيل المصاب وتقويس وتكيس العذوق والاستمرار فى متابعة هذة الحقول من الإصابة بالافات وسوسة النخيل الحمراء وإطلاق طفيل التربكوجراما لمكافحة افات الثمار كذلك رش عدد حقول بالمبيدات خلال شهر يونية ويوليو واغسطس وسوف يتم اخذ عينات لتحليل فى شهر سبتمبر لتحديد الفترة التى يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات قبل الحصاد

وأضاف أنه سوف يتم اخذ عينات عشوائية لرصد متبقيات مبيدات فى الحقول غير ارشادية تم زيادة حقول ارشادية فى واحات إلى 10 حقول والحقول 4 التى تم زيادتها ومتابعة الاصابة فى مساحة 250 فدان لتحديد نسبة الاصابة الحقيقية كما يتم اجراء عمليات المكافحة المتكاملة فقط لسوسة النخيل وتم اجراء 17 دورة تدريبية ويشارك فى تنفيذها الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات "الجهة المنفذة لحملة" مع وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.

 


الارشاد الزراعى

سوسة النخيل

وقاية النبات

البحوث الزراعية

حصاد البلح

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