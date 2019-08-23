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الزراعة: تكثيف لجان لتدقيق بيانات مساحات الخضر والفاكهة لضبط منظومة الإنتاج

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:00 ص
الزراعة: تكثيف لجان لتدقيق بيانات مساحات الخضر والفاكهة لضبط منظومة الإنتاج خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، من خلال حصر البيانات الزراعية لمساحات الخضر والفاكهة بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.
 

وقال محمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجانًا دورية تعمل على حصر البيانات الزراعية للخضر والفاكهة بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.
 

 وأضاف عطا، أن هناك تكليفات لجميع إدارات المحاصيل البستانية بتكثيف الحملات المرورية على جميع محاصيل الخضراوات بكافة أنواعها لزيادة الإنتاجية وتغطية السوق المحلى، من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.

 


مساحات الخضر

الجمعيات الاستهلاكية

انتاج الفاكهة

المحاصيل الزراعية

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