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الزراعة تؤكد استمرار الخطة الوطنية لتقصى متبقيات المبيدات بالخضر والفاكهة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص
الزراعة تؤكد استمرار الخطة الوطنية لتقصى متبقيات المبيدات بالخضر والفاكهة رش المبيدات الزراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تطبيق برنامج رصد وتقصى متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة فى الأسواق المحلى بالتعاون مع المعامل المركزية للرقابة على المبيدات، وتحليل لمتبقيات المبيدات، من خلال سحب العينات ضمن الخطة الوطنية لرصد وتقصى متبقيات مبيدات الآفات الزراعية فى الخضر الفاكهة بالأسواق المحلية فى مصر والتى بدأت من ديسمبر 2018.
 

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات "اليوم السابع"،إن اللجنة تواصل تطبيق برنامج رصد متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة فى الأسواق المحلى بالتعاون مع المعامل المركزية للرقابة على المبيدات، وتحليل لمتبقيات المبيدات، موضحًا: إن آخر تقرير لعينات الخضر بلغ 1406 عينة، وإجمالى عينات الفاكهة بلغت 812 عينة.
 

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن إجمالى العينات التى جرى سحبها بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات فى أخر تقرير عُرِض على وزارة الزراعة، بلغت 1020، وإجمالى العينات التى سحبت بمعرفة المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بلغت 1198، وبلغ معدل تنفيذ الخطة للعام الأول نسبة 100% بهدف الوقوف على حالة متبقيات المبيدات فى المنتجات الغذائية للخضر والفاكهة.
 

 يذكر أن أخذ عينات الخضر والفاكهة من 14 محافظة تضم القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وأسيوط، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة أية منتجات لا تتوافق مع المعايير الدولية لمتبقيات المبيدات حفاظا على الصحة العامة والبيئة.


متبقيات المبيدات

أسواق الفاكهة

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مبيدات زراعية

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