الرى: رفع خطوط المياه العكرة بجسم السد العالى بتكلفة 119 مليون جنيه

كتبت أسماء نصار

كشفت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان التابعة لوزارة الرى أنه يتم تنفيذ عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد العالى بقيمة 119.820 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 95%.



وأوضحت الهيئة أنه يتم تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية "المعمارية والمدنية والكهربائية" بعنبر طلمبات محطة الرفع والمبنى الإدارى ومبنى لوحات الكهرباء ومبنى المولد وأعمال تركيب خطوط الطرد والخط المغذى للزراعات على جسم السد .





وتقوم الهيئة بتنفيذ عملية توسيع قناة مفيض توشكى المسافة من ك (3.265) حتى ك (6.00) بر أيمن وأيسر بقيمة 22.28 مليون جنية .ونسبة المنفذ الفعلى 95%، وفيما يتعلق بعملية دراسة الحالة الإنشائية والإجراءات اللازمة لمتابعة قنطرة مفيض طوارئ السد العالى حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور ممثلى الجهات المعنية "هيئة السد العالى – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة المهندسين العسكريين" - المركز القومى لبحوث المياه "معهد بحوث الإنشاءات" – معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية – المكتب الاستشارى حمزة ومشاركوه – كلية الهندسة جامعة القاهرة"



وأكدت الهيئة أن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، تفقد موقع عملية إنشاء المسرح المكشوف بمتحف النيل كما تم استقبال الزوار خلال فترة عيد الأضحى المبارك.