سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: رفع خطوط المياه العكرة بجسم السد العالى بتكلفة 119 مليون جنيه

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:11 م
الرى: رفع خطوط المياه العكرة بجسم السد العالى بتكلفة 119 مليون جنيه السد العالى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان التابعة لوزارة الرى أنه يتم تنفيذ عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد العالى بقيمة 119.820 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 95%.

وأوضحت الهيئة أنه يتم تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية "المعمارية والمدنية والكهربائية" بعنبر طلمبات محطة الرفع والمبنى الإدارى ومبنى لوحات الكهرباء ومبنى المولد وأعمال تركيب خطوط الطرد والخط المغذى للزراعات على جسم السد .


وتقوم الهيئة بتنفيذ عملية توسيع قناة مفيض توشكى المسافة من ك (3.265) حتى ك (6.00) بر أيمن وأيسر بقيمة 22.28 مليون جنية .ونسبة المنفذ الفعلى 95%، وفيما يتعلق بعملية دراسة الحالة الإنشائية والإجراءات اللازمة لمتابعة قنطرة مفيض طوارئ السد العالى حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور ممثلى الجهات المعنية "هيئة السد العالى – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة المهندسين العسكريين" - المركز القومى لبحوث المياه "معهد بحوث الإنشاءات" – معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية – المكتب الاستشارى حمزة ومشاركوه – كلية الهندسة جامعة القاهرة"

وأكدت الهيئة أن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، تفقد موقع عملية إنشاء المسرح المكشوف بمتحف النيل كما تم استقبال الزوار خلال فترة عيد الأضحى المبارك.


السد العالى

هيئة السد العالى

خزان اسوان

مفيض توشكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد 56 يوما..إسدال الستار على تلقى طلبات تعويضات النوبة وسط إقبال المواطنين.. 129 موظفا بـ32 لجنة يتلقون الأوراق عن السد العالى وخزان أسوان.. 1982 طلبا لتقنين الأراضى.. و10 أيام للفحص قبل النتيجة وأخرى للتظلمات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:00 م

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

السبت، 17 أغسطس 2019 03:00 ص

"السد العالى لسه شباب".. 215 مليون لإعادة تأهيل خزان أسوان.. وتطوير منظومة التأمين الفنى.. واستبدال منظومة الإنارة على جسم السد بالليد لترشيد الطاقة.. ومعالجة الأطماء ببحيرة ناصر و تقليل البخر

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:00 ص

الرى: تنفيذ أعمال فى هيئة السد العالى بتكلفة 215 مليون جنيه

الإثنين، 05 أغسطس 2019 10:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة