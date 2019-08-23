الرى تستعد لطرح المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بـ 1.347 مليار جنيه

كتبت أسماء نصار

كشف قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى أنه يتم حاليا التجهيز لطرح المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.347 مليار جنيه تشمل 377 مليون جنيه أعمال حماية بمدن محافظة البحر الأحمر "القصير - رأس غارب - مرسى علم" للحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشات بتلك المدن.



وأوضح القطاع فى تقرير له أنه يتم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح بقيمة إجمالية حوالى 288.119 مليون جنيه، وتكلفة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى اليوم 203.287 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70.5% .



وأكد التقرير أن الأعمال محافظة فى جنوب سيناء تضمنت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع إنشاء ( 3 سدود وبحيرة) بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة (63.66%)، وعملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء ( 3 سدود وبحيرتين) بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (89.5%).



كما تم تنفيذ عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%) و حماية منطقة دهب إنشاء ( 3 سدود وبحيرتين ) بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (83.3%)، و حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (6.209) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (94.48%).





وفى نطاق محافظة مرسى مطروح تم إنشاء 50 خزان ارضى سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية (4.531) مليون جنية بنسبة تنفيذ 86.60%، و 50 خزان ارضى سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة إجمالية 4.338 مليون جنية بنسبة تنفيذ (89.63). و 150 خزان ارضى سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية (33) مليون جنية بنسبة تنفيذ 23%



