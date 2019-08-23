الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

كتب محمود راغب

الرطوبة ترتفع من جديد ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر.



وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة "الويك إند"، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والتى جاءت كما يلى:

1- درجات الحرارة سترتفع بمعدل درجة أو درجتين لتكون أعلى من المعدل الطبيعى.

2- نسب الرطوبة ستعاود فى ارتفاعها لتصل بالعاصمة لـ80%.

3- هدوء نشاط الرياح يزيد إحساسنا من ارتفاع نسب الرطوبة.

4- استمرار فرص الشبورة المائية فى الصباح وتحذيرات للمسافرين على الطرق.

5- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.

6- الطقس سيكون حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

7- توقعات بطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

8- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

9- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

10- الرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

11- تنشط الرياح أيضا على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

14- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء والغردقة العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.

16- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات.

17- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.