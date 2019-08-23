سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:00 ص
الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرطوبة ترتفع من جديد ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر.

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة "الويك إند"، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والتى جاءت كما يلى:

1- درجات الحرارة سترتفع بمعدل درجة أو درجتين لتكون أعلى من المعدل الطبيعى.

2- نسب الرطوبة ستعاود فى ارتفاعها لتصل بالعاصمة لـ80%.

3- هدوء نشاط الرياح يزيد إحساسنا من ارتفاع نسب الرطوبة.

4- استمرار فرص الشبورة المائية فى الصباح وتحذيرات للمسافرين على الطرق.

5-  توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.

6- الطقس سيكون حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

7- توقعات بطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

8- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

9- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

10- الرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

11- تنشط الرياح أيضا على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

14- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء والغردقة العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.

16- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات.

17- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.


الارصاد

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الجو

درجات الحراره

الرطوبه

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

في أقل من شهر.. فيلم Scary Stories to Tell in the Dark يحقق 57 مليون دولار

في أقل من شهر.. فيلم Scary Stories to Tell in the Dark يحقق 57 مليون دولار

الأرسنال يمنح الننى الضوء الأخضر للرحيل قبل نهاية الميركاتو

الأرسنال يمنح الننى الضوء الأخضر للرحيل قبل نهاية الميركاتو

5 جرائم حرض عليها شيوخ الإخوان فى وثيقة الدم.. تعرف عليها

5 جرائم حرض عليها شيوخ الإخوان فى وثيقة الدم.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة