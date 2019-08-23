التموين تفتح اليوم منافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع المدعمة

كتب مدحت وهبة

تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت توفير مخزون استراتجى للسلع الأساسية، حيث يكفى السكر لمدة 8 أشهر والقمح 4.5 أشهر والأرز حتى منتصف شهر الأرز، بجانب توفير مخزون من الدواجن حتى أبريل المقبل، وكذلك هناك تعاقدات حتى نهاية 2020، لافتة إلى أنه لأول مرة يرتفع المخزون الاستراتيجى للسلع بهذا الشكل.