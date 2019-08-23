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"التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30%

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:08 م
"التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30% أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلا مدارس" أول شهر سبتمبر المقبل فى الساعة الخامسة مساءًا على ان يفتح المعرض أبوابة للجمهور فى اليوم التالى 2سبتمبر وحتى يوم 8 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر .

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن معرض "أهلا مدارس" سيستقبل المواطنين اعتبارا من صباح يوم 2 سبتمير، وسيعمل على توفير كافة مستلزمات المدارس لجميع الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة بأسعار أقل من سعر الجملة، حيث لن تقل التخفيضات عن 30 % للمنتجات بالمعرض .

وأضاف أيمن حسام الدين، أن، وزير التموين  وجه بشأن توفير المستلزمات الدراسية بالمعرض بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتمكن الأسر المصرية من شراء المستلزمات لأبنائهم بأسعار مخفضة، وأنه بالتوازى مع توفير المستلزمات بالمعرض سيقوم مفتشو قطاع التجارة الدخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمكتبات التى تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يحاول التلاعب فى المنتجات أو عرض مستلزمات مجهولة المصدر.


التموين

معرض اهلا مدارس

المستلزمات المدرسيه

تخفيضات معرض اهلا مدارس

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