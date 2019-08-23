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التعليم العالى: 142 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:28 ص
التعليم العالى: 142 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية تنسيق الجامعات
وائل ربيعى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 142 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد عطا، فى بيان اليوم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السيت الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة - جامعة بنى سويف التكنولوجية.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى حيث تعد امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال اكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق احدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجى بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.

 


تنسيق 2019

تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى

مكتب التنسيق

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