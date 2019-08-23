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التعليم العالى تطلق مبادرة المشروع القومى للعمل التطوعى لجوالى الجامعات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:20 م
التعليم العالى تطلق مبادرة المشروع القومى للعمل التطوعى لجوالى الجامعات جانب من جوالى الكشافات فى الجامعات
كتب وائل ربيعى

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أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية مبادرة المشروع القومي للعمل التطوعي من خلال فعاليات الدورة القمية الثلاثون  لجوالي الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار نحو مواطن عالمي”، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، وعدد من الشخصيات الهامة فى هذا المجال.

وقال الدكتور  طايع عبد اللطيف، إن الدورة القمية تُعد لقاء دوري يجمع جوالي الجامعات المصرية والعربية، وتستضيفها هذا العام جامعة عين شمس  حتى يوم 29 من أغسطس الجارى، بكلية الزراعة بالجامعة، ويشارك فيها 14 وفداً من الجامعات المصرية  القاهرة، بني سويف، سوهاج، أسوان، بنها، المنوفية، السويس، جامعة قناة السويس، دمياط، طنطا، المنصورة، الأزهر، بورسعيد وعين شمس.

وأوضح د. طايع أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين كافة المشاركين، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة واهداف التنمية المستدامة، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني للإسهام في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.

كما تتضمن الفعاليات العديد من المجالات من أبرزها مجال الدين والحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، ومجال الفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام ، وتتنافس فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلى تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تشهد لأول مرة مشاركة المملكة العربية السعودية، ليبيا، وتونس، وذلك بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية وأيضا الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر بالتعاون مع قطاع الأنشطة بوزارة التعليم العالي، وأيضا تشهد الدورة العديد من مشروعات الخدمة العامة بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي؛ والمجلس الأعلي للآثار؛ ومستشفيات جامعة عين شمس، والأندية الرياضية، ووزارة الببئة، والتليفزيون المصرى ، على أن يتم إعلان نتائج المسابقات خلال حفل ختام الدورة المزمع انعقاده الخميس 29 من أغسطس الجاري.

 

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التعليم العالى

مبادرة المشروع القومي للعمل التطوعي

فعاليات الدورة القمية الثلاثون لجوالى الجامعات والمعاهد المصرية

عين شمس

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