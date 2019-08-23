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البيئة تبحث وضع حل عاجل لمعالجة المصارف لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:09 ص
البيئة تبحث وضع حل عاجل لمعالجة المصارف لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون بحيرة قارون
كتبت آية دعبس

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عقدت وزيرة البيئة، اجتماعا للجنة دراسة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية لكافة المشكلات البيئية بالبحيرة، بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وممثلى وزارات كلاً من الإسكان والرى والزراعة والهيئة الهندسية وعدد من الجهات المعنية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن  الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكليفات الناتجة من اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء، والذى عقد يوم الأحد 18 أغسطس، والتوزيع النهائى لأدوار ومسؤليات التى كلف بها رئيس الوزراء للبدء الفعلى فى الإجراءات التى سيتم اتخاذها لحل المشكلات البيئية التى تواجه البحيرة من ملوثات ناتجة من الصرف الصحى والصناعى وارتفاع لنسبة الملوحة والقضاء على طفيل الايزوبودا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسى من الاجتماع يتلخص فى عدة نقاط يعد أهمها وضع حل عاجل لمعالجة المصارف التى تصب على البحيرة، وتحديد التداخلات العاجلة التى ستقلل من نسب التلوث التى تعانى منها البحيرة، وتوضيح ما سيتم تنفيذه من إجراءات على المدى الطويل للقضاء النهائى على التلوث وضمان استدامة توازن البجيرة.

وأوضحت أهمية إجراء رصد كامل لعدد المنشآت الصناعية التى تصرف على البحيرة وتشديد العقوبات على المنشآت التى لن تلتزم مع ضرورة القيام بدراسة فنية تفصيلية تحدد نسبة ملوحة بالبحيرة أخذا فى الاعتبار ما يتم تسريبه من المياه الجوفيه وكذلك درجة الملوحة المستهدف الوصول إليها، مع إعداد دراسة مجتمعية من شأنها النظر إلى الممارسات السلبية للمواطنين على البحيرة.

 

 

 

 


بحيرة قارون

وزارة البيئة

تلوث بحيرة قارون

تلوث البحيرات

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