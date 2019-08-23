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البابا تواضروس يلتقى القس موسى رشدى كاهن الكنيسة بإنجلترا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:45 م
البابا تواضروس يلتقى القس موسى رشدى كاهن الكنيسة بإنجلترا قداسة البابا تواضروس يلتقى القس موسى رشدى كاهن الكنيسة بإنجلترا
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس موسى رشدى كاهن الكنيسة القبطية بإنجلترا وذلك بالمقر الباباوى مساء أمس.

 

خلال اللقاء شرح الكاهن القبطى للبابا تواضروس فكرة مهرجان بينسوتير الذى يفتتحه بمسرح الكاتدرائية اليوم وهو مهرجان متخصص فى الألحان القبطية والتراثية يقدم ألحان الكنيسة فى المناسبات المختلفة مثل عيد دخول المسيح مصر وألحان السيدة العذراء بالتزامن مع عيدها الذى احتفل به الأقباط أمس.

 

من جانبه أشاد البابا تواضروس بفكرة المهرجان التى تعيد اللحن القبطى والكنسى للأذهان بصورة احترافية معاصرة تجمع بين التقليد الأرثوذكسى وتستفيد من التطور التكنولوجى.

 

 

 

 

 


موسى رشدي

البابا تواضروس

الكنيسة

مهرجان بونسيتير

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