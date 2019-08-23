الرئيسية تقارير مصرية الانبا توماس أسقف القوصية يجرد كاهنًا من كهنوته لسوء سلوكه الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:17 م الأنبا توماس أسقف القوصية سارة علام مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، عن تجريد القس يوناثان نصحى عجبان عبد القادر، وعودته إلى الاسم العلماني، "حسام نصحى عجبان عبد القادر". وأشار أسقف القوصية، خلال بيان أصدره، إلى أن تجريد القس يوناثان نصحى جاء لعدم الالتزام بالواجبات الكنسية وتورطه فى أعمال وتصرفات لا تليق بالكهنوت. IMG_7673 اسقف القوصية الانبا توماس تجريد كاهن شلح كاهن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة لأول مرة .. الانبا ماركوس يكلف كاهنًا جديدًا بالخدمة في كفر الشيخ الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:31 م مسرح الكاتدرائية يستضيف القس موسى رشدى فى احتفالية ترانيم كبرى اليوم الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:22 م البابا تواضروس يلتقى القس موسى رشدى كاهن الكنيسة بإنجلترا الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:45 م "سبانى حبك يا مريم" .. بعد أسبوعى صوم وصلاة وابتهالات.. الأقباط يفطرون ويحتفلون بعيد العذراء.. مطران أسيوط للكاثوليك: يقظة رجال الأمن حمت ملايين المحتفلين بدير درنكة.. والانبا يؤانس: استقبلنا 3 مليون زائر الخميس، 22 أغسطس 2019 05:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟ المزيد من Trending Plus
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