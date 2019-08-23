سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة اليوم
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانًا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 36 
شبين الكوم 24 35 
طنطا 24 35 
دمنهور 25 33 
الإسكندرية 23 31 
بلطيم 25 31 
مطروح 22 30 
السلوم 22 32 
سيوة 24 37 
بورسعيد 25 32 
دمياط 24 31 
الزقازيق 24 36 
الإسماعيلية 23 36 
السويس 24 36 
العريش 22 32 
رفح 22 31 
رأس سدر 25 35 
نخل 20 35 
نويبع 28 37 
طابا 26 36 
كاترين 19 35 
الطور 27 35 
شرم الشيخ 29 38 
الغردقة 27 37 
مرسى علم 28 36 
الفيوم 25 36 
بنى سويف 24 36 
المنيا 24 37 
أسيوط 24 37 
سوهاج 25 38 
قنا 25 40 
الأقصر 24 41 
أسوان 30 41 
أبوسمبل 32 40 
الوادي الجديد 27 40 
شلاتين 28 39 
ابو رماد 27 39 
حلايب 29 35 
رأس حدربة 27 36 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 
الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 28 41 
المدينة 31 44 
الرياض 25 43 
المنامة 32 38 
أبوظبي 33 42 
الدوحة 32 37 
الكويت 29 45 
دمشق 20 38 
بيروت 26 31 
عمان 20 36 
القدس 21 31 
غزة 25 31 
بغداد 27 44 
مسقط 28 33 
صنعاء 15 28 
الخرطوم 25 36 
طرابلس 23 30 
تونس 23 31 
الجزائر 20 27 
الرباط 20 31 
نواكشوط 24 29 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى 

أنقرة 15 31 
إسطنبول 23 30 
إسلام أباد 25 36 
نيودلهي 27 34 
جاكرتا 23 32 
بكين 20 29 
كوالالمبور 24 32 
طوكيو 24 29 
أثينا 25 34 
روما 20 32 
باريس 15 28 
مدريد 18 33 
برلين 15 28 
لندن 14 25 
مونتريال 14 24 
موسكو 12 22 
نيويورك 18 26 
واشنطن 17 25


الارصاد

الطقس

درجات الحراره

حاله الطقس

درجه الحراره

طقس اليوم

اخبار

حاله الجو

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:33 م

درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بحرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. وتكشف: هدوء الرياح يزيد الإحساس برطوبة الجو.. وتحذيرات للمسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:53 م

الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:22 ص

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة