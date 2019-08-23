ارتفاع أعداد المعمرين الروس بأكثر من 17% مقارنة بعام 2017

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ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية اليوم الجمعة أن عدد الروس الذين تتجاوز أعمارهم 100 عام بلغ فى أول يناير 2019 نحو 20.6 ألف شخص؛ أى بأكثر من 17% مما كان عليه عام 2017.

وأشارت الصحيفة - نقلا عن هيئة الإحصاء الروسية - أن روسيا بهذا الأمر تحقق رقما قياسيا جديدا من حيث عدد المعمرين البالغين من العمر 100 عام وأكثر.

يُذكر أن عدد المعمرين - الذى تتجاوز أعمارهم 100 عام - ارتفع فى روسيا، خلال الفترة 2011 - 2019 بمقدار 3 مرات، ويمثل عدد النساء بينهم 70%.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا أن متوسط عمر المواطنين الروس بلغ فى النصف الأول من العام الجارى 73.7 سنة، مشيرة إلى أن هذا المعدل ارتفع بنسبة 7% مقارنة بما كان عليه فى الفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت أن متوسط عمر النساء الروسيات تجاوز فى النصف الأول من العام الجارى 78.5 سنة، مضيفة أن معدلات طول العمر ارتفعت بفضل انخفاض عدد الوفيات فى النصف الأول لعام 2019 بمقدار 28.4 ألف شخص.