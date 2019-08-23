إلغاء رحلات الطيران فى تايوان استعداداً لقدوم العاصفة "بايلو"

تايبيه / أ ش أ/

قررت السلطات فى تايوان إلغاء رحلات الطيران الداخلية، فى ظل استعداداتها لقدوم العاصفة الاستوائية "بايلو"، حيث أُصدِرت مسبقاً تحذيرات بشأن وقوع فيضانات بالجزيرة.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أن العاصفة بايلو، المصنفة على أضعف مستوى من قِبل مكتب الطقس فى تايوان، من المتوقع أن تصل قبالة الساحل الجنوبى الشرقى لتايوان فى وقت مبكر من السبت المقبل.

وقال مسؤولو الطقس بتايوان إن العاصفة تتحرك عبر المحيط باتجاه الشمال الغربى بمعدل 24 كيلومتراً فى الساعة، فيما أشار المكتب إلى أن بايلو تقترب من تايوان حاملة رياحاً تبلغ سرعتها 126 كيلومتراً فى الساعة، ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة المزيد من القوة لتصبح أول إعصار يصل الجزيرة من أكثر من عامين.

وكانت السلطات فى تايوان قد أجْلت آلاف الأشخاص فى وقت سابق، معظمهم من السياح، إلى مناطق آمنة بعيداً عن الساحل الشرقي، ونشرت حوالى 34 ألف جندى جنوباً مع تزايد احتمالات وقوع فيضانات.