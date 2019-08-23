الرئيسية حوادث إغلاق 129 معبرا غير قانونى بشريط السكة الحديد لتفادي لحوادث الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:12 م السكة الحديد-أرشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شنت شرطة النقل والمواصلات حملات أمنية أسفرت عن ضبط (39) قضية مخدرات، فضلا عن غلق (129) معبر غير قانونى بالتنسيق مع المسئولين بهيئة السكة الحديد. كما أسفرت الحملات الأمنية، عن ضبط (768) بائع متجول، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة، وأخطرت النيابات المختصة لتولى التحقيق. النقل والمواصلات حملات امنية ضبطيات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السكة الحديد: انتهاء تطوير محطة سيدى جابر بتكلفة 225 مليون جنيه فى ديسمبر الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:32 ص السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:50 ص السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير الخميس، 22 أغسطس 2019 09:08 ص السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:12 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟ اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها 6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة المزيد من Trending Plus
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