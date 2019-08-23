إغلاق 129 معبرا غير قانونى بشريط السكة الحديد لتفادي لحوادث

كتب محمود عبد الراضي

شنت شرطة النقل والمواصلات حملات أمنية أسفرت عن ضبط (39) قضية مخدرات، فضلا عن غلق (129) معبر غير قانونى بالتنسيق مع المسئولين بهيئة السكة الحديد.

كما أسفرت الحملات الأمنية، عن ضبط (768) بائع متجول، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة، وأخطرت النيابات المختصة لتولى التحقيق.