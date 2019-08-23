إرسال حشيش وهيروين ضبط بحوزة مسجل خطر بالمطرية للمعمل الجنائى ‎

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بإرسال كمية من مخدرى الحشيش والهيروينللمعمل الجنائى، للتأكد من كونها مواد مخدرة بالفعل، وذلك بعد ضبطها بحوزة عاطل " مسجل خطر " فى المطرية.

وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام عاطل " مسجل خطر " بمنطقة المطرية بمدينة نصر، سبق اتهامه فى عدد قضايا آخرهم قضية مخدرات، ومطلوب على ذمة أحكام قضائية، حيث تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض"، وكمية كبيرة من مخدر الحشيش والأستروكس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 350 جرام من مخدر هيروين، 600 جرام من مخدر حشيش، و5000 ألف جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.