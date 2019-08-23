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إرسال حشيش وهيروين ضبط بحوزة عاطل للمعمل الجنائى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:21 م
إرسال حشيش وهيروين ضبط بحوزة عاطل للمعمل الجنائى مخدر الهيروين _ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإرسال كمية من مخدرى الحشيش والهيروين، ضبطت بحوزة عاطل للمعمل الجنائى.

 

وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام أحد العناصر الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية بمدينة نصر، سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم قضية مخدرات، ومحكوم عليه فى قضيتى "سرقة، سلاح أبيض"، بالاتجار فى المواد المخدرة، بكميات كبيرة على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزته كيلو هيروين و310 جرامات، 150 جراما حشيش، و100 قرص مخدر، و40 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، وميزان".

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والميزان للتجزئة واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


حشيش

هيروين

عقوبة حيازة المخدرات

مدينة نصر

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