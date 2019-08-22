سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 10:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:47 ص
81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى استطلاع اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيد قراء اليوم السابع المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، حيث أجاب 81% من القراء بـ"نعم" على استطلاع لـ"اليوم السابع" تحت عنوان " هل تؤيد المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى؟".

 

فى حين أجاب 19 % من القراء على الاستطلاع بـ"لا". يذكر مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تضمن إجراءات غير مسبوقة لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى من خلال تراخيص مؤقتة، مفترض مناقشتها فى البرلمان دور الانعقاد المقبل تمهيداً لإصدارها.


اليوم السابع بلس

استطلاع اليوم السابع

الاقتصاد غير الرسمى

تنمية المشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة