81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

أيد قراء اليوم السابع المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، حيث أجاب 81% من القراء بـ"نعم" على استطلاع لـ"اليوم السابع" تحت عنوان " هل تؤيد المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى؟".

فى حين أجاب 19 % من القراء على الاستطلاع بـ"لا". يذكر مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تضمن إجراءات غير مسبوقة لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى من خلال تراخيص مؤقتة، مفترض مناقشتها فى البرلمان دور الانعقاد المقبل تمهيداً لإصدارها.