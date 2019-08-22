7 نصائح تساعدك على علاج متلازمة ألم اللفافة العصبية منها ممارسة الرياضة

كتبت فاطمة خليل

متلازمة ألم اللفافة العصبية من الأمراض المزمنة التى تسبب ألم العضلات والأربطة، ولا يوجد علاج محدد لهذا المرض، ولكن يمكن تخفيف الأعراض من خلال تعديلات نمط الحياة مثل: التغذية الصحية وتناول أطعمة تقلل الالتهاب وممارسة الرياضة، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك على علاج متلازمة ألم اللفافة العصبية ، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ومتلازمة ألم اللفافة العصبية تحدث بسبب ألم يرتبط باللفافة، وهى النسيج الضام الذي يغطي العضلات.



متلازمة الالم العضلى الليفى

نصائح تساعدك على علاج متلازمة ألم اللفافة العصبية



-تناول حمية البحر الأبيض المتوسط، وهى نظام غذائي مضاد للالتهابات يتضمن تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك، وهذا يزيد من مضادات الأكسدة ويقلل من الكربوهيدرات غير الصحية التي تعزز الالتهاب.

-ممارسة الرياضة، لا تحتاج إلى ممارسة التمارين الشاقة ولكن يمكنك التحرك والنشاط المستمر، عندما تكون عضلاتك غير نشطة، يؤدي ذلك إلى فقدان العضلات والالتهابات، كما أن من فوائد الرياضة أيضاً زيادة إفراز الإندورفين و الإنكفالين، وهى هرمونات السعادة التى تساعدك على التغلب على ضغوط الحياة مع الألم المزمن، والسباحة من أفضل التمرينات الرياضية للأشخاص الذين يعانون من ألم العضلات .

-النوم الجيد، الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة يمكن أن يساعد في تقليل الألم الذي تشعر به خلال اليوم. حاول أن تذهب إلى النوم في نفس الوقت كل يوم وتحد من وقت مشاهدة التلفاز مباشرة قبل النوم.

-احصل على المزيد من فيتامين (د)، تحتاج العضلات والعظام إلى فيتامين (د) للبقاء في صحة جيدة ، ولكن قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من خلال الحمية الغذائية وحدها.، لذا التعرض للشمس يساعدك على الحصول على فيتامين (د) ، لذلك حاول قضاء بضع دقائق في الهواء الطلق والشمس كل يوم.

-الحفاظ على وزن صحي، تضع السمنة ضغطًا على مفاصلك، وتسبب ألماً، كلما قلت الحركة كلما زادت آلام العضلات لديك.

-الحفاظ على كتلة العضلات يساعد على تجنب الألم والالتهاب، ابحث عن تمارين سهلة لتقوية عضلاتك، مثل تمارين القرفصاء.

-الحفاظ على الهدوء وإدارة الإجهاد، حيث إن الإجهاد يسبب آلام العضلات والتعب، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على ممارسة الرياضة والنوم، يمكن لليوجا والتدليك زيادة تدفق الدم إلى العضلات وتقليل الالتهاب.