68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحانات الدور الثانى، حيث يمتحن قرابة 68 ألف طالب اليوم الخميس فى مادتى الفيزياء والتاريخ.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان فى مادة الفيزياء بإجمالى 25596 طالبًا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى 42549 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان فى مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 1 طالب.



وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.