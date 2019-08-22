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3 قرارات للرئيس السيسى بشأن المشروعات الصغيرة و"مياه الشرب" وشمال سيناء

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:28 ص
3 قرارات للرئيس السيسى بشأن المشروعات الصغيرة و"مياه الشرب" وشمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 96 لسنة 2019 بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأول بين مصر وصندوق النقد الصندوق العربى، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضا مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار عربى حسابى.
 
كما نشرت قرار الرئيس رقم 376 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 فيما تضمنت من إعادة تخصيص مساحة 618 فدانا بالمراغة، محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مزرعة خشبية ولإجراء توسعات لمحطة معالجة قائمة.
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 377 لسنة 2019، بتخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة مشروعات.
 
 
 

السيسي

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

شمال سيناء

المشروعات الصغير والمتوسطة

بئر العبد

اراضي الدولة

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