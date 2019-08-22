سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 02:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نيجيريا تحتفل بمرور 3 أعوام دون اكتشاف حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:00 ص
نيجيريا تحتفل بمرور 3 أعوام دون اكتشاف حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال شلل الاطفال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت نيجيريا بمرور 3 أعوام دون اكتشاف أية حالات إصابة جديدة بمرض شلل الأطفال على أراضيها.

وذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية أمس الأربعاء، أن مدير الوكالة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية الأساسية في نيجيريا فيصل شعيب، وصف مرور الأعوام الثلاثة دون الإعلان عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال بأنه يمثل "نقطة تحول تاريخية بالنسبة لنيجيريا والمجتمع الدولي بأسره".

وذكرت القناة الإخبارية، إلى أن نيجيريا - أكبر دول إفريقيا سكانًا - كانت آخر دولة في القارة السمراء تعاني من شلل الأطفال، غير أنها لم تسجل أية حالات إصابة جديدة منذ أغسطس 2016، ومن المنتظر أن ترفع نيجيريا في مارس القادم تقريرًا إلى منظمة الصحة العالمية بشأن مرض شلل الأطفال تمهيدًا لإعلان خلو القارة الإفريقية بأسرها من هذا المرض الخطير.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تراجع حالات الإصابة بشلل الأطفال في مختلف أرجاء العالم بنسبة 99% منذ عام 1988.

 


نيجيريا

شلل الاطفال

اصابة

افريقيا

القارة السمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

نورماني وبيج شين وH.E.R أبرز المشاركين بحفل MTV Video Music Awards

نورماني وبيج شين وH.E.R أبرز المشاركين بحفل MTV Video Music Awards

فى ليلة عرس العذراء.. ملايين الزوار يودعون "أم النور" من أعلى جبل درنكة.. زفة شعبية تجوب شوارع القرى المحيطة بتمثال للقديسة مريم.. والأهالى يلقون عليها الورد والنذور.. والأنبا يؤانس: استقبلنا 3 ملايين زائر

فى ليلة عرس العذراء.. ملايين الزوار يودعون "أم النور" من أعلى جبل درنكة.. زفة شعبية تجوب شوارع القرى المحيطة بتمثال للقديسة مريم.. والأهالى يلقون عليها الورد والنذور.. والأنبا يؤانس: استقبلنا 3 ملايين زائر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة