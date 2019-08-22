نيابة الشرقية تقرر حبس 5 متهمين بالتعدي على معاق 4 أيام على ذمة التحقيق

الشرقية- فتحية الديب

قرر المستشار محمد سليمان، مير نيابة مشتول السوق بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب بالشرقية، حبس 5 من الشباب المشتركين فى التعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واخلاء سبيل المتهم الخامس، لعدم تورطه فى الواقعة وقررت النيابة عرض الشاب على الطب الشرعي.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الفيس بوك، قد تداولوا مقطع فيديو لقيام 3 شباب بالتعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا ، بقرية كفر أبراش مركز مشتول السوق بالشرقية، وسط حالة من الغضب والإستياء الشديد.

وأفاد شهود عيان بالقرية لـ" اليوم السابع" أن الواقعة حدثت داخل صالون حلاقة بالقرية.

وطالب عدد من رواد السوشيال ميديا، القبض على الشباب المتواجدين فى الفيديو، لتعديهم على الشاب بشكل غير إنساني.

وتمكن الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مشتول السوق، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية من ضبط 6 من الشباب المشتركين فى واقعة الضرب وتصوير الواقعة.