نقيب الفلاحين: أزمات ارتفاع أسعار البطاطس لن تتكرر بعد مواجهة المحتكرين

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن محصول البطاطس لن يشهد أى أزمه تتعلق بارتفاع سعره خلال عام 2019 مثلما حدث العام الماضى، بعدما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمنع لمنع ارتفاع الأسعار بصوره كبيرة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أنه من أهم إجراءات عدم ارتفاع سعر محصول البطاطس، منع احتكار التقاوى بالسماح باستيراد كميات تقاوى بطاطس مناسبه وعدم الإفراط فى التصدير وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة وزيادة كمية الإنتاج ومكافحة الأمراض ومراقبة التخزين.

وأكد أبوصدام، أن أسعار البطاطس الآن بين 3 جنيهات و5.5 جنيه رغم انتهاء موسم صادرات بطاطس المائدة بإجمالى 700 ألف طن، بارتفاع ملحوظ فى التصدير، حيث احتلت البطاطس المركز الثانى بعد الموالح فى حجم الصادرات،مشيرا إلى الأزمه التى شهدها موسم البطاطس العام الماضى ووصول كيلو البطاطس لـ 16جنيها لن تتكرر هذا العام.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الظروف المناخية المناسبة هذا العام ساهمت فى زيادة الإنتاج وعدم انتشار الآفات، مؤكدا أن مصر تزرع البطاطس فى ثلاث عروات هى الصيفية والنيلية والتشويه طوال سبعة أشهر تبدأ من أغسطس وحتى فبراير من العام التالي وتوفر العروة الصيفية التقاوى المحلية للعروتين الشتوية والنيلية وتزرع العروة الصيفية من تقاوي مستورده من دول أوروبا.

وتابع أن الدولة تتجه حاليا لإنتاج تقاوى هذه العروة محليا بعد نجاح زراعتها داخل صوب مما سيساهم بصورة كبيرة في القضاء على أزمة ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، حيث يغطى إنتاج العروة الصيفية الفترة من إبريل وحتي يونيو، لافتا إلى أن إنتاج العروة النيلية تغطى الفترة من أكتوبر حتى فبراير، أما العروة الشتوية فهي تمثل 10%فقط من جملة مساحة زراعة البطاطس ومعظم إنتاجها يصدر للخارج من شهر يناير حتى إبريل.