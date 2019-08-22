نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ .. قبول تحويلات الطلاب بنسبة 86.72 ٪ من المتقدمين

كتب وائل ربيعى

نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، حيث كشفت عن قبول طلبات تحويل لـ 75169 طالب وطالبة بنسبة 86.72 ٪ من المتقدمين.

نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩

وأعلنت الوزارة، نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 % من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مساء الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.