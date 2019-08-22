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نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ .. قبول تحويلات الطلاب بنسبة 86.72 ٪ من المتقدمين

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:11 م
نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ .. قبول تحويلات الطلاب بنسبة 86.72 ٪ من المتقدمين نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩
كتب وائل ربيعى

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نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، حيث كشفت عن قبول طلبات تحويل لـ 75169 طالب وطالبة بنسبة 86.72 ٪ من المتقدمين.

نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩

وأعلنت الوزارة، نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 % من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مساء الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

نتيجة تقليل الاغتراب
وأعلن مكتب التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا رغباتهم بتحويلات تقليل الاغتراب، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى: "التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.


نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩

نتيجة تقليل الاغتراب 2019

تقليل الاغتراب 2019

تنسيق 2019

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

التعليم العالى

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