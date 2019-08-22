ميركل: سيكون لدينا مليون سيارة كهربائية على الطرق فى 2021

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إن ألمانيا ستصل لهدفها المتمثل فى تسيير مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية على الطرق فى 2021 أو 2022.
وكانت ميركل تتحدث خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روته في لاهاي.
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إن ألمانيا ستصل لهدفها المتمثل فى تسيير مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية على الطرق فى 2021 أو 2022.
وكانت ميركل تتحدث خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روته في لاهاي.
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