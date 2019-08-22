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ميركل: سيكون لدينا مليون سيارة كهربائية على الطرق فى 2021

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:35 م
ميركل: سيكون لدينا مليون سيارة كهربائية على الطرق فى 2021 المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
(رويترز)

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إن ألمانيا ستصل لهدفها المتمثل فى تسيير مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية على الطرق فى 2021 أو 2022.

وكانت ميركل تتحدث خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روته في لاهاي.

 


انجيلا ميركل

المستشارة الالمانية

سيارات كهربائية

رئيس الوزراء الهولندى

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