ميركل: سيكون لدينا مليون سيارة كهربائية على الطرق فى 2021

(رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إن ألمانيا ستصل لهدفها المتمثل فى تسيير مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية على الطرق فى 2021 أو 2022.