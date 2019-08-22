موجز6.. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية كل من وزراء الاستثمار والإنتاج الحربى والبترول والرى والتموين والثقافة والمالية والطيران والصحة والزراعة وقطاع الأعمال العام.

شاهد فى دقيقة .. كل ما تريد معرفته عن أرقام وليد أزارو مع الأهلى

أخفق المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى فى ترجمة أدائه فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى دور الـ 16بكأس مصر، إلى أهداف، حيث أهدر أكثر من فرصة هدف محقق للفريق الأحمر، تسببت فى وداع فريقه للبطولة المحلية، وأصبح أزارو شهيرا بإهداره للفرص السهلة واحدة تلو الأخرى.

الرئيس السيسى يتسلم تقرير منظمة الصحة العالمية عن مبادرة "100 مليون صحة "

استقبل الرئيس السيسى ، اليوم الخميس ، مدير منظمة الصحة العالمية ، حيث سلم الرئيس تقرير المنظمة عن مبادرة " 100 مليون صحة" وتضمن التقرير تقدير للجهود الكبيرة للحكومة المصرية .





الزمالك يكشف موقف ورثة أجوجو من مستحقاته بعد رحيله

قال هانى زاده عضو مجلس إدارة الزمالك إنه حال استحقاق جونيور أجوجو مهاجم الفريق السابق، أي مبالغ، لدى النادى الأبيض فإنها انتهت بعد رحيله اليوم بعد عن عالمنا.

نيابة الشرقية تقرر حبس 5 متهمين بالتعدي على معاق 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر المستشار محمد سليمان، مير نيابة مشتول السوق بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب بالشرقية، حبس 5 من الشباب المشتركين فى التعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واخلاء سبيل المتهم الخامس، لعدم تورطه فى الواقعة وقررت النيابة عرض الشاب على الطب الشرعي.

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

ينتظر المخرج الأمريكي الشهير كوينتين تارانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، مولوده الأول من زوجته عارضة الأزياء " دانييلا بيك"، وفقا لموقع "سبوتنيك".

أمين الطلاب فى تونس يكشف كيف تستغل حركة النهضة الدين فى الانتخابات الرئاسية

كشف الشاب رياض جراد، الأمين العام لاتحاد طلبة تونس، حقيقة اللجان الإلكترونية لحركة النهضة فى تونس، مشيرا إلى أنها -أى لجان الإخوان الإلكترونية- تبث الشائعات والأكاذيب.

جوجل تتيح محرك بحثها "Google Go" لجميع مستخدمى أندرويد حول العالم

بعد إجراء اختبار ناجح عليه فى عدد من الأسواق الناشئة، أتاحت جوجل إصدارًا أخف من محرك البحث التابع لها - Google Go - لمستخدمى أندرويد فى جميع أنحاء العالم، حيث يوجد اتصال إنترنت ضعيف.

اليوم السابع يحقق أمنية نحات تمثال حسن حسنى.. والفنان يتواصل معه ويشكره

حقق اليوم السابع أمنية النحات الشاب محمود فؤاد الذى نحت تمثال الفنان الكبير حسن حسنى وحاز إعجاب الجماهير لدقته وتجسيده ملامح الفنان الكبير بدقة متناهية وبصورة معبرة.

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمعدل درجة أو درجتين، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل لـ 36 درجة يوم غدا الجمعة طقس "الويك إند" .

لاسارتى يوقع "مخالصة نهائية" بعد الإقالة من الأهلى

وقّع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلى على مخالصة نهائية ظهر اليوم،الخميس،من أجل تسوية بعض الأمور المالية الخاصة به بعد إقالته من تدريب الفريق مؤخراً.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، برئاسة حسن السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.

اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقرر تطبيق تقنية الـ "VAR" فى الدورى

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" فى الدورى العام الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

الجارديان: زيادة الكراهية ضد التلاميذ الأجانب ببريطانيا منذ استفتاء بريكست

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التلاميذ الأوروبيين الشرقيين فى مدارس إنجلترا واسكتلندا تعرضوا لمستويات متزايدة من العنصرية وكراهية الأجانب منذ التصويت لصالح بريكست عام 2016، واتهم البعض مدرسيهم بالفشل فى حمايتهم بل والمشاركة ضدهم.

الحكومة توافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق SCZone Utilities

وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

السيسي يجتمع برئيس هيئة قضايا الدولة الجديد.. ويؤكد أهمية ترسيخ دولة القانون

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية.