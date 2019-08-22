موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، "تادروس أدهانوم"، فى زيارته الأولى لمصر.

وأشارت وزيرة التخطيط فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية اليوم، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل مدير عام المنظمة اليوم، وناقش معه مبادرة 100 مليون صحة، حيث أشاد مدير عام المنظمة بالمباداجرات الرئاسية فى هذ الإطار، مؤكداً أنها أكبر حملة فى تاريخ البشرية فى الصحة العامة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

رحبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمدير عام منظمة الصحة العالمية، "تادروس أدهانوم"، فى زيارته الأولى لمصر.





وأشارت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية اليوم، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل مدير عام المنظمة اليوم، وناقش معه مبادرة 100 مليون صحة، حيث أشاد مدير عام المنظمة بالمباداجرات الرئاسية فى هذ الإطار، مؤكداً أنها أكبر حملة فى تاريخ البشرية فى الصحة العامة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه، وتداولها ‏بالأسواق بدايةً من شهر أكتوبر المقبل، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لهذه الشائعة فى تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى صحة تلك ‏الأنباء، مُؤكداًَ أنه لا نية لإصدار أى عملات نقدية جديدة سواء فئتى 500 و1000جنيه أو أى فئات أخرى، مُشدداً على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هى بشكلها المتعارف عليه دون أى تغيير أو طرح لأى عملات جديدة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة.





أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية "تادروس أدهانوم"، أنه عندما قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابنية، تحدثا نحو ساعة ونصف عن حملة 100 مليون صحة، وكان القادة يأتون لمصافحة الرئيس السيسى الذى ظهر حريصا على استكمال الحديث معى عن هذه الحملة، فكان يصافحهم فقط ثم يستكمل كلامه معى عن الحملة.





بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، معلنة قبول طلبات تحويل ل ٧٥١٦٩ طالب وطالبة بنسبة ٨٦.٧٢ ٪ من المتقدمين، ينشر "اليوم السابع"، رابط الحصول على نتائج تقليل الاغتراب على الموقع الإلكترونى للتنسيق بحيث يدخل الطالب على الموقع التالى ويحصل على نتيجته برقم الجلوس.





كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن الختان يعد جريمة وفقاً لقانون العقوبات، يعاقَب مُرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، مُوضحةً تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث فى مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستتشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيساً لهيئة قضايا الدولة.





أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 52 سفينة، بحمولة 3.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.





وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزرالمارشال UMM SLAL ، بحمولة 166 ألف طن، قادمة من جبل طارق ، ومتجهة إلى قطر.

يبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، السبت المقبل، بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها اليوم الخميس.





وقالت الوكالة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن شهر أغسطس كان رائعا بالفعل لسوق الأسهم المصرية، وقد تكون الأمور على وشك أن تشهد المزيد من التحسن لو قامت مصر بخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع اليوم الخميس.





نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضم اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء المهندس أمير سيد أحمد ، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس .