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مطران أسيوط للكاثوليك: الأمن كان يقظا طوال موسم احتفالات دير درنكة

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:31 م
مطران أسيوط للكاثوليك: الأمن كان يقظا طوال موسم احتفالات دير درنكة الانبا كيرلس وليم مطران أسيوط للكاثوليك
كتبت سارة علام

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ثمن  الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للكاثوليك، الدور الكبير الذى قام به رجال الأمن بيقظة تامة خلال أيام الاحتفاات بمزار السيدة العذراء بدير درنكة على مدى 15 يوم فى الفترة من 7 حتى اليوم 22 أغسطس.
 
وقال الأنبا كيرلس فى بيان له: الكنيسة تصلى دائمًا من أجل القيادات الوطنية فى كل موقع وتتضرع الكنيسة من أجل السلام فى بلادنا المصرية المباركة.
 
كان اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط والوفد المرافق له  قد هنأ الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط وجميع أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد انتقال مريم العذراء إلى السماء.
 
وأكد اللواء محافظ اسيوط خلال زيارته على قوة النسيج الوطنى لأبناء الشعب المصرى، مؤكدًا على دور القيادات الكنسية فى تعميق الانتماء الوطنى خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية  الذى أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر والتى تحظى محافظة أسيوط بمحطتين منها فى دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير السيدة العذراء المحرق بالقوصية .
 

 

 


مطران الكاثوليك

كيرلس وليم

احتفالات درنكة

عيد العذراء

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