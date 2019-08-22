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مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة فى نهاية الصوم.. صور

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:00 م
مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة فى نهاية الصوم.. صور مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة في نهاية الصوم
كتبت سارة علام

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توافد أمس الأربعاء اَلاف الأقباط للمشاركة في الاحتفال والصلاة بدورة السيدة العذراء بدير العذراء مريم بدير درنكة في أسيوط والتى ترأسها الأنبا كيرلس وليم  مطران أسيوط والأنبا يوسف أبوالخير مطران سوهاج السابق، والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للكاثوليك وبحضور عدد من الشمامسة والكهنة، وتم التحرك بالأيقونات وتعالت أصوات الترانيم والتسابيح إلى جميع أركان الدير، وردد المشاركون الصلوات، والألحان الطقسية  الخاصة تمجيدا وتعظيما للسيدة العذراء.
 
كان الأقباط الكاثوليك قد اختتموا صوم العذراء الأسبوع الماضى بينما استمرت الاحتفالات بدير درنكة تزامنًا مع احتفالات الأقباط الارثوذكس التي انتهت صباح اليوم.
 
مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة في نهاية الصوم (1)
مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة في نهاية الصوم (1)

مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة في نهاية الصوم (2)
مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة في نهاية الصوم (2)

 


دورة العذراء

عيد العذراء

الاقباط الكاثوليك

كيرلس وليم

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