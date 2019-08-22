مطارنة الكاثوليك يحتفلون بدورة العذراء بدير درنكة فى نهاية الصوم.. صور

كتبت سارة علام

توافد أمس الأربعاء اَلاف الأقباط للمشاركة في الاحتفال والصلاة بدورة السيدة العذراء بدير العذراء مريم بدير درنكة في أسيوط والتى ترأسها الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا يوسف أبوالخير مطران سوهاج السابق، والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للكاثوليك وبحضور عدد من الشمامسة والكهنة، وتم التحرك بالأيقونات وتعالت أصوات الترانيم والتسابيح إلى جميع أركان الدير، وردد المشاركون الصلوات، والألحان الطقسية الخاصة تمجيدا وتعظيما للسيدة العذراء.

كان الأقباط الكاثوليك قد اختتموا صوم العذراء الأسبوع الماضى بينما استمرت الاحتفالات بدير درنكة تزامنًا مع احتفالات الأقباط الارثوذكس التي انتهت صباح اليوم.