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مصر للطيران تنقل 6300 حاجاً من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:05 م
مصر للطيران تنقل 6300 حاجاً من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج عودة الحجاج -ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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نقلت الشركة الوطنية مصرللطيران علي مدار اليوم الخميس، 6300 حاجًا عائدين من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام على متن 25 رحلة جوية. 
 
وسيرت مصر للطيران، 12 رحلة جوية من مطار جدة لنقل  2600 حاجا بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي ، و13 رحلة من مطار المدينة المنورة لنقل 3700 حاجا من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة، وقرعة بورسعيد والبحيرة والإسكندرية والغرببة والدقهلية، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
 
وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.
 
ومتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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