سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 03:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء عبور مزلقان بأسوان

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:00 ص
مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء عبور مزلقان بأسوان جثة..ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء الأربعاء، بعد أن صدمه قطار سكة حديد أثناء عبوره مزلقان بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية، على شريط السكة الحديد بمزلقان الشيخ هارون بمدينة أسوان.

وبسؤال شهود العيان، أقروا أن الشاب استعجل المرور من المزلقان بالرغم من كونه مغلق لعبور أحد القطارات، ورغم صافرات الإنذار وتحذير المارة الموجودين وقت الحادث، إلا أن الشاب حاول عبور المزلقان قبل القطار، ولكنه لم ينجح فى ذلك وسقط أسفل عجلات القطار ليفارق الحياة فى الحال.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الجثة بمشرحة أسوان، فيما لم تتأثر حركة القطارات بالحادث.

 


السكة الحديد

حادث قطار

مزلقان

منطقة الشيخ هارون

اسوان

مصرع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

تعرف على قيمة وأنواع صادرات مصر من السلع الغذائية فى 5 معلومات

تعرف على قيمة وأنواع صادرات مصر من السلع الغذائية فى 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة