مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء عبور مزلقان بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء الأربعاء، بعد أن صدمه قطار سكة حديد أثناء عبوره مزلقان بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية، على شريط السكة الحديد بمزلقان الشيخ هارون بمدينة أسوان.

وبسؤال شهود العيان، أقروا أن الشاب استعجل المرور من المزلقان بالرغم من كونه مغلق لعبور أحد القطارات، ورغم صافرات الإنذار وتحذير المارة الموجودين وقت الحادث، إلا أن الشاب حاول عبور المزلقان قبل القطار، ولكنه لم ينجح فى ذلك وسقط أسفل عجلات القطار ليفارق الحياة فى الحال.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الجثة بمشرحة أسوان، فيما لم تتأثر حركة القطارات بالحادث.