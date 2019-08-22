مصرع سيدة صعقا بكهرباء غسالة منزلية فى قرية الزنيقة جنوبى الأقصر

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بمصرع السيدة "و.أ.ن" 25 سنة مقيمة بقرية الزنيقة التابعة لأصفون بمدينة إسنا، عقب تلقيها صعق كهربائى فى غسالة المنزل خلال العمل بها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلت لمشرحة مستشفي إسنا المركزى، وتم الكشف عليها بمعرفة مدير مكتب الصحة وتبين مصرعها نتيجة إرتفاع فى دورة الدم وتوقف نبضات القلب، وتم التصريح بدفنها وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.