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مصرع سيدة صعقا بكهرباء غسالة منزلية فى قرية الزنيقة جنوبى الأقصر

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:25 م
مصرع سيدة صعقا بكهرباء غسالة منزلية فى قرية الزنيقة جنوبى الأقصر جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقيت سيدة مصرعها صعقاً بكهرباء غسالة داخل منزلها بقرية أصفون التابعة لمدينة إسنا جنوبي الاقصر، وتم على الفور نقل جثمان السيدة المتوفية لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، لحين عرضها على الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بمصرع السيدة "و.أ.ن" 25 سنة مقيمة بقرية الزنيقة التابعة لأصفون بمدينة إسنا، عقب تلقيها صعق كهربائى فى غسالة المنزل خلال العمل بها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلت لمشرحة مستشفي إسنا المركزى، وتم الكشف عليها بمعرفة مدير مكتب الصحة وتبين مصرعها نتيجة إرتفاع فى دورة الدم وتوقف نبضات القلب، وتم التصريح بدفنها وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 
 
 

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مصرع سيدة صعقا في غسالة منزلية

مدينة اسنا

مستشفي اسنا المركزي

صعق سيدة في غسالة بالاقصر

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