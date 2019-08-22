مش بس فى الكلى.. 6 مناطق بجسمك ممكن تتكون بها حصوات أغربها الأنف

كتبت إيناس البنا

حصوات الكلى تعد الأشهر فى حالات الإصابة التى قد يعرفها الجميع، ولكن هل تعلم أن هناك أجزاء أخرى بجسمك يمكن أن تكون حصوات بخلاف الكلى.

عرض تقرير موقع "WebMD" الأماكن ال 6 بالجسم التى تكون أكثر قابلية لتشكيل الحصوات :

الكلى

تزداد فرص تكوين حصوات فى الكلى عندما تبدأ المعادن أهمها الكالسيوم، في التراكم بالمسالك البولي، وتسبب ألما شديدا عندما تصبح بحجم كبير تمنع خروج البول، وتسبب الألم في ظهرك ، وخاصة بالقرب من الوركين والأضلاع، الحصوات الصغيرة تخرج أحيانا مع البول بمفردها، ولكن قد تحتاج إلى عملية جراحية للتخلص من الحصوات الكبيرة.

الحلق

اللوزتان هما كتلة من الأنسجة في الجزء الخلفي من الحلق ، والتى تساعد فى التخلص من الجراثيم، وبالتالي قد يتجمع الطعام أو الجلد الميت أو أنواع أخرى من النفايات في المكان وتكون حصوات مما قد يسبب:

التهاب الحلق.

رائحة الفم الكريهة.

تورم مع ظهور بقع بيضاء على اللوز.

المثانة

يتكون هذا النوع من الحصوات من تلقاء نفسه وقد يزداد حجمه أثناء التبول ، قد تلاحظ وجود دم في البول أو آلام أسفل البطن، يمكن لطبيبك إزالته من خلال الجراحة أو الأدوية.

المرارة



هذا العضو الصغير على جانبك الأيمن فوق المعدة يخزن العصارة الصفراء الهضمية، ويوجد مركب يسمى البيليروبين في الكوليسترول والصفراء يمكن أن يؤدي إلى تكون حصوات في المرارة، والتى تكون عادةً صغيرة جدًا بحيث لا تسبب الألم أو تتطلب العلاج.

الفم



لا أحد يعرف هذا ، لكن قد تكون هناك حصوات داخل فمك، يمكن أن تسبب الألم والتورم، فعندما تناول الطعام يمكن أن يسد اللعاب الناتج منه، وتستطيع أن ترى حصوات بيضاء تحت اللسان التى تكون عادة ليست خطيرة جدا، فإذا كنت تشرب المزيد من الماء سوف تشفى.

الأنف



يبدأ هذا النوع من الحصان نادر في الظهور عندما يعلق اى شئ فى الأنف من بذور أو قطعة خشب، وهذا غالبا ما يحدث في مرحلة الطفولة.

على مر السنين ، فإن الشئ العالق بالأنف حتى لو كان صغير للغاية يمكن أن يجذب المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وينمو في الحجم. في النهاية ، سوف تبدأ في الشعور بالألم وقد يغلق جزء من أنفك أيضًا، وقد تحتاج إلى عملية جراحية.