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مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقى سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:16 م
مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقى سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية مساعد وزير الخارجية يستقبل سفير تنزانيا
كتب : أحمد جمعة

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‫استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اللواء عيسي سليمان ناصر، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى مصر، وذلك ‫لتوديعه قبل عودته لبلاده بعد انتهاء فترة خدمته في القاهرة.

‫‫واستهل السفير حفني محمود اللقاء بتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث انفجار شاحنة وقود مؤخراً بتنزانيا، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 90 شخص وإصابة العديد من المواطنين التنزانيين.

كما أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، عن امتنانه لجهود السفير التنزاني الحثيثة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله في القاهرة، والتي شهدت ‪ زخماً كبيراً حيث تُوجت بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى تنزانيا في أغسطس 2017، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء التنزاني Kassim Majaliwa إلى مصر في يوليو 2019.

‫وعلى جانب آخر، أشار مساعد وزير الخارجية إلى قيام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة إلى تنزانيا للمشاركة في مراسم وضع حجر أساس "سد روفيجي‫"، منوهاً بأن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التي تُساهم بها مصر في مجال البنية التحتية بالقارة الأفريقية، وقد ساهم في نقل العلاقات المصرية التنزانية إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك.

 


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