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مركز المعلومات الدوائية: نستهدف تقليل مخاظر الأثار السلبية للأدوية على المرضى

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:15 م
مركز المعلومات الدوائية: نستهدف تقليل مخاظر الأثار السلبية للأدوية على المرضى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة والسكان، إنه يحرص  على التوعية العامة فيما يخص الأدوية والطرق الصحيحة لتناولها.
 
وأضاف مركز المعلومات الدوائية  أن تناول الأدوية بطريقة صحيحة يمنع حدوث أى تفاعلات أو أخطاء غير متوقعة حرصا على مصلحة المريض.
 
وأوضح مركز المعلومات الدوائية:" نستهدف الحفاظ على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض".
 
وتابع : يحرص مركز المعلومات الدوائية المصرى على التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للادوية واتباع الإرشادات الهامه المتعلقة بذلك.
 
وأوصى المركز بضرورةً مراجعة المريض للطبيب المعالج أو الصيدلى فور حدوث أية أعراض غير مألوفة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمريض.
 
 
 

 


المعلومات الدوائية

الادوية

ارشادات

الطبيب

الصيدلى

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