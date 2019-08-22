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مركز التنمية المحلية بسقارة يجرى امتحان مستوى للمتقدمين لدورة تحليل البيانات

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:00 ص
مركز التنمية المحلية بسقارة يجرى امتحان مستوى للمتقدمين لدورة تحليل البيانات مركز سقارة للتدريب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يجرى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، اختبارات تحديد المستوى لدورات تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلى باستخدام برنامج "spss"، للعاملين بمراكز المعلومات.
 
ووضع مركز التنمية المحلية بسقارة شروطًا للتقدم للدورات، حيث يشترط فيمن يتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل عالى ويجيد التعامل مع الحاسب الآلى ويعمل فى مراكز المعلومات.
وكانت قد بدأت الاختبارات القبلية التى تسبق تنفيذ الخطة التدريبية، يوم السبت 17 أغسطس الجارى، وتستمر الاختبارات حتى الخميس 29 أغسطس، حيث يجرى مركز سقارة الاختبارات القبلية لـ2160 متدربا من العاملين فى الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، فى عدد من الدورات مثل: اختبار تحديد مستوى لدورة إعداد مدربين TOT، اختبار تحديد مستوى لدورة قادة المستقبل، واختبار تحديد مستوى لدورات التحول الرقمى، ودورات إدارة المشروهات للعاملين فى الإدارة المحلية، واختبار مستوى لدورات نظم المعلومات الجغرافية.
 
وكان مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة عقد ورشة عمل استمرت لمدة أسبوع، لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى 2019 /2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلى أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التى سيتم تقديمها فى مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.

 


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دورات مركز سقاره

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