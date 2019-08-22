مرصد الأزهر يدين مقتل 5 جنود فى هجوم إرهابى وسط مالى

كتب لؤى على

أدان مرصد الأزهر مقتل 5 جنود ماليين وإصابة اثنين آخرين في كمين إرهابي تعرضت له دورية أمنية للجيش بالقرب من منطقة "بونى" الواقعة شرق مدينة "بومتي" وسط البلاد.

وأكد المرصد فى بيان له رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التى تستهدف رجال الشرطة والجيش وتروع الآمنين، والتي ترفضها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية للقضاء على وباء الإرهاب اللعين. وتقدم المرصد بالتعازى لأسر الضحايا ولمالى حكومةً وشعبًا، داعيًا أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان قد أعلن الجيش المالى فى بيان أنَّ الهجوم وقع عندما كان الجنود يسيرون على الطريق الواقع بين بلدتي "هومبوري" "وبوني" على بعد نحو 100 كيلو متر شمال حدود بوركينا فاسو ،ورجح أن تكون الجماعات الإرهابية المحسوبة على تنظيم القاعدة هي المسؤولة عن الهجوم.

يذكر أن َّ الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تستغل التنافس العرقي في مالي وجيرانها لزيادة عمليات التجنيد والسيطرة على أجزاء أخرى من الأراضى المالية، حيث تعاني تلك الدولة من ويلات الإرهاب والعمليات الإرهابية المتكررة من قبل هذه الجماعات التي تهدد الأمن والسلم العام.