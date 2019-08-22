سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الأزهر يدين مقتل 5 جنود فى هجوم إرهابى وسط مالى

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:17 م
مرصد الأزهر يدين مقتل 5 جنود فى هجوم إرهابى وسط مالى مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان مرصد الأزهر مقتل 5 جنود ماليين وإصابة اثنين آخرين في كمين إرهابي تعرضت له دورية أمنية للجيش بالقرب من منطقة "بونى" الواقعة شرق مدينة "بومتي" وسط البلاد. 
 
وأكد المرصد فى بيان له رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التى تستهدف رجال الشرطة والجيش وتروع الآمنين، والتي ترفضها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية للقضاء على وباء الإرهاب اللعين.
 
وتقدم المرصد بالتعازى لأسر الضحايا ولمالى حكومةً وشعبًا، داعيًا أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
 
وكان قد أعلن الجيش المالى فى بيان أنَّ الهجوم وقع عندما كان الجنود يسيرون على الطريق الواقع بين بلدتي "هومبوري" "وبوني" على بعد نحو 100 كيلو متر شمال حدود بوركينا فاسو ،ورجح أن تكون الجماعات الإرهابية المحسوبة على تنظيم القاعدة هي المسؤولة عن الهجوم. 
 
يذكر أن َّ الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تستغل التنافس العرقي في مالي وجيرانها لزيادة عمليات التجنيد والسيطرة على أجزاء أخرى من الأراضى المالية، حيث تعاني تلك الدولة من ويلات الإرهاب والعمليات الإرهابية المتكررة من قبل  هذه الجماعات  التي تهدد الأمن والسلم العام.
 
 
 

داعش

تنظيم القاعدة

مالى

مرصد الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة