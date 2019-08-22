مدير منظمة الصحة العالمية يزور غرفة عمليات 100 مليون صحة

استقبلت وزارة الصحة اليوم الخميس، مدير عام منظمة الصحة العالمية "تادروس أدهانوم" فى أولى زياراته لمصر.

أطلعت وزارة الصحة ضيف مصر "تادروس أدهانوم" على آلية عمل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، القضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن السمر وضغط الدم والسمنة من داخل غرفة عمليات المبادرة فى معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وشرح مستشار وزير الصحة للاتصالات والتكنولوجيا المهندس أيسم صلاح، مختصر لألية متابعة المبادرة، من خلال شاشة عرض المعلومات "داتا شو" حيث أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية بدقة العمل والمتابعة اللحظية لعمل المبادرة.

من جانبه، أثنى مدير عام منظمة الصحة العالمية "تادروس أدهانوم" على ما تقوم به الحكومة المصرية من اهتمام بالغ بصحة المواطن المصري، ليس في ما يخص فيروس سي فقط، مستعرضا ما لمسه خلال زيارته من جهود الدولة في مواجهة السرطان، والقضاء على مسبباته والتي تتضمن الجهود المبذولة في كساعة المواطنين في الإقلاع عن التدخين، وصولا إلى أسلوب حياة صحي لكل مواطن.

وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية بتعاون الحكومة مع الإعلام في نشر الثقافة الصحية، وتنوير والارتقاء بالمواطن والذي امتد إلى ضيوف مصر المقيمين على أرضها، وصولا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على وباء فيروس سي في القارة الأفريقية.