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مدير عام منظمة الصحة العالمية يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت يومين

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:18 م
مدير عام منظمة الصحة العالمية يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت يومين
كتب وليد عبد السلام

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ودعت وزارة الصحة والدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور "تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي والوفد المرافق له عصر اليوم، وذلك بعد زيارته لمصر التي استمرت لمدة يومين اطّلع خلالها على تجربة مصر وما حققته من نتائج في مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن دكتور "تيدروس" قدم الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والتي حققت نجاحًا مبهرًا، كما قدم الشكر للحكومة المصرية على الإنجازات التى جرت فى مبادرات الإصلاح الصحى .

وأضاف البيان، أن "تيدروس" أكد على أن تجربة مصر في مبادرة 100 مليون صحة ستصبح نموذجًا يحتذى به ويستفيد منه كل دول العالم.

ولفت البيان إلى أن الدكتور "تيدروس" توجه بالشكر لكافة المنابر الإعلامية المصرية، موكدًا أن الإعلام كان له دور كبير جدًا في توعية المواطنين بأهمية ودور تلك المبادرات.


الصحة

الصحة العالمية

مصر

100 مليون صحة

حمله 100 مليون صحه

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