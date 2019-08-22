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مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس قبل بدء العام الدراسى

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:52 ص
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس قبل بدء العام الدراسى مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، زيارات لعدد من مدارس المحافظة لمتابعة أعمال الصيانة الخاصة باستعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد. 
 
وتفقد حجازى أعمال الصيانة الجارية بمدرسة شهداء الحرية التابعة لإدارة الهرم التعليمية بحضور أشرف سلومة مدير عام الإدارة، للاطمئنان على استكمال أعمال الصيانة والتجديد والتطوير استعدادا للعام الدراسى الجديد. 
 
وشدد مدير المديرية على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطهير وتنظيف خزانات المياه العلوية والأرضية ومتابعة صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث المدرسي ومدى كفايته وفقا للكثافة الطلابية بكل مدرسة.
 
وتفقد حجازى مدرسة الفراعنة الرسمية للغات، بالهرم، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الحفر والبناء للمبني الملحق بالمدرسة لاستيعاب الطلاب وحل مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة بالمدرسة، ومن المقرر أن يكون المبنى الملحق بالمدرسة أربعة أدوار يحتوي على 16 فصل يتم بناءه تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


صيانة المدارس

العام الدراسي الجديد

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مدارس الهرم

تعليم الجيزة

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