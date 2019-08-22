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مدير "الصحة العالمية": منبهر بالرئيس السيسى.. ومصر ستتقدم الصفوف

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:02 م
مدير "الصحة العالمية": منبهر بالرئيس السيسى.. ومصر ستتقدم الصفوف تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتب محمد الجالى

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أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية "تادروس أدهانوم"، أنه عندما  قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابنية، تحدثا نحو ساعة ونصف عن حملة 100 مليون صحة، وكان القادة يأتون لمصافحة الرئيس السيسى الذى ظهر حريصا على استكمال الحديث معى عن هذه الحملة، فكان يصافحهم فقط ثم يستكمل كلامه معى عن الحملة.
 
وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، عقب لقاء الرئيس السيسى، أن حملة 100 مليون صحة هى الأكبر على الإطلاق، "ونحن فى منظمة الصحة العالمية نفخر بمشاركتنا فيها".
 
وقال إنه على ثقة بأن مصر ستتقدم صفوف الدول فى مجال القضاء على فيروس سي، "وأثق أكثر فى الانتهاء منها قبل الموعد المحدد بكثير حيث من المفترض أن تنتهى عام 2030".
 
وأضاف أن ما أبهره ايضاً فى الرئيس السيسى اهتمامه بالبيانات والأرقام، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس عن قوائم الانتظار، وكذا الكشف عن الأمراض الخاصة بسوء التغذية.
 
وقال مدير عام المتظمة: "أنا منبهر من التقدم المحرز على مستوى ملف الصحة فى مصر، وسعدت جداً بأن الرئيس ذكر بأن الصحة ليست للأثرياء فحسب وأنما للجميع".
 
وأكد على استمرار المنظمة العالمية فى دعم مبادرات مصر، كما أشار إلى أن نجاح التأمين الصحى فى بورسعيد يشعرنا بالفخر فى منظمة الصحة العالمية.

 


مدير عام منظمة الصحة العالمية

السيسي

الصحة

الرئيس السيسى

100 مليون صحة

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